CDU-Bundestagsabgeordneter Jung erleichtert über Wahlsieg Macrons

Der Konstanzer CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung freut sich über den Sieg von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron bei der Präsidentenwahl. Macron stehe für Partnerschaft in Europa, für Freundschaft und für Gemeinsamkeit in der Antwort auf Putin, so Jung im SWR. "Wir brauchen diese Stärke und Geschlossenheit der Europäer angesichts des Krieges in der Ukraine." Hätte Marine Le Pen gewonnen, hätte man den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag zerreißen können, so Jung. Das knappe Abschneiden Macrons sei aber auch Ausdruck eines gespaltenen Frankreichs. Le Pen sei so stark wie nie zuvor. Macron müsse die Menschen im Land jetzt zusammenführen und diejenigen abholen, die sich abgehängt fühlten.