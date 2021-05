Der Oberschwabe Peter Blickle lebt seit vielen Jahren in den USA. Nun hat der Literaturprofessor einen Roman geschrieben, in dem er das Trennende der amerikanischen und der oberschwäbischen Welt, die ihm beide ein Stück Heimat sind, verarbeitet.

Vor Kurzem emeritiert, hat Peter Blickle nun sein viertes Buch veröffentlicht. "Andershimmel" heißt es und handelt von den Zwillingsgeschwistern Johannes und Miriam, die in einem pietistischen Dorf in Oberschwaben aufwuchsen. Johannes wandert im Alter von 17 Jahren in die USA aus und kehrt nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder in die Heimat zurück, um seine Schwester zu besuchen.

Pietismus in der oberschwäbischen Dorfstruktur

Nun treffen zwei Welten aufeinander. Der Autor kritisiert in "Andershimmel" die pietistische Welt. Das Dorf wird wie eine Sekte beschrieben, die Religion als komplett lebensfeindlich dargestellt: Im Namen Gottes werden Kinder geschlagen. Der Leser erfährt, dass das der Grund war, warum Johannes bereits als Teenager in die USA geflüchtet war.

SWR-Moderatorin Thea Thomiczek hat den Autor Peter Blickle gefragt, wie viel Autobiografisches in dem Roman steckt und wie seine Heimatgemeinde auf das Buch reagiert hat.