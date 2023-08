Anatol Eisele aus Ravensburg auf Maui im Gespräch

2.000 Häuser - einfach weg, in Schutt und Asche. Es sieht aus wie nach einem Raketenangriff in der Stadt Lahaina auf der hawaiianischen Insel Maui. Sie hat es mit am schlimmsten getroffen bei den Wald- und Buschbränden. Die Aufräumarbeiten laufen, bisher sind auf Maui fast 100 Menschen tot geborgen worden. Die Zahl könnte sich noch verdoppeln, heißt es. Der Ravensburger Anatol Eisele lebt seit 30 Jahren auf Hawaii. Er hatte in Lahaina ein Fisch-Restaurant. Auch davon ist nichts übrig. Heute früh habe ich mit ihm telefoniert und er hat erzählt, wie das war als er vergangenen Mittwoch, am Tag nach der Feuerkatastrophe, zurückkam nach Lahaina: