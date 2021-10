Reaktionen vom Bodensee und aus Oberschwaben

per Mail teilen

SPD, Grüne und FDP werden am Donnerstag über eine mögliche Regierung beraten. Bundestagsabgeordnete aus der Region Bodensee-Oberschwaben reagieren unterschiedlich auf die Ankündigung.

Agnieszka Brugger, grüne Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Ravensburg, sagte dem SWR, sie freue sich über die Entscheidung, mit SPD und FDP weiterzusprechen. Diese Konstellation mache am meisten Sinn.

"Wir waren uns sehr klar, dass wir uns keine langen Hängepartien leisten können. Ich freue mich, dass zeitig eine sehr fundierte und transparente Entscheidung getroffen wurde."

Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster sieht in den Sondierungsgesprächen eine klare Vorentscheidung für eine Ampel-Koalition. Bei der Union herrsche derzeit Chaos und Durcheinander, sie solle besser in die Opposition gehen, so Gerster gegenüber dem SWR. Der Ravensburger FDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser sagte, für Abgesänge sei es zu früh. Die Tür für eine Jamaika-Koalition sei noch nicht zu. Die FDP behalte sich vor, auch noch mit der CDU zu sprechen.

"Es sind zunächst Sondierungen und keine Koalitionsverhandlungen. Für Jubelgeschrei oder Abgesänge ist es zu früh."

Entscheidung für CDU nicht überraschend

CDU-Politiker aus der Region Bodensee-Oberschwaben bedauern, dass Grüne und FDP zunächst Sondierungsgespräche mit der SPD führen wollen, sind von der Entscheidung aber nicht überrascht. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief aus dem Wahlkreis Biberach sagte dem SWR, er glaube, dass die CDU die besseren Konzepte für die Zukunft des Landes gehabt hätte.

"Ich würde die Tür noch nicht total zuschlagen, aber die angekündigten Gespräche sind eine gewisse Vorentscheidung für ein Ampel-Bündnis."

Volker Mayer-Lay, neuer CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem Bodenseekreis, hätte sich auch gewünscht, dass seine Partei die erste Wahl gewesen wäre. Er sieht den Regierungsauftrag aber aufgrund des Wahlergebnisses bei der SPD.