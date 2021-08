per Mail teilen

Seit Jahren kümmert sich Franz Gregetz aus Leutkirch (Kreis Ravensburg) fast täglich um Waldameisen. Nun sucht der 72-Jährige Menschen, die er zu Ameisenhegern ausbilden kann.

Ameisenheger Franz Gregetz aus Leutkirch im Allgäu kümmert sich um die nützlichen Krabbeltiere - am Bodensee, in Oberschwaben und weit darüber hinaus. Er sorgt dafür, dass Waldameisenhaufen nicht in Gefahr geraten, beispielsweise wenn neue Wege gebaut oder Holzstämme zum Abtransport gestapelt werden.

Franz Gregetz hält Vorträge über Waldameisen an Schulen und vieles mehr. Nun sucht der 72-Jährige interessierte Mitstreiter, die ihm bei der Arbeit helfen. Der Lohn ist ein Einblick in eine der am höchsten entwickelten Zivilisationen auf unserem Planeten. Mit SWR-Reporterin Caroline Geyer ist er auf Erkundungstour im Wald bei Haisterkirch.