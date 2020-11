Vor einem Monat hat der Online-Versandhändler Amazon in Meßkirch im Kreis Sigmaringen ein neues Verteilzentrum eröffnet. Der Start sei planmäßig verlaufen, teilte eine Sprecherin des Unternehmens dem SWR mit.

In Meßkirch kommen Pakete aus dem europäischen Logistiknetzwerk von Amazon an und werden dort im Verteilzentrum sortiert. Dann werden die Pakete und Waren an Kunden in einem Umkreis von etwa eineinhalb Stunden Fahrtzeit ausgeliefert. Dabei arbeite Amazon mit sechs Lieferpartnern zusammen, so die Sprecherin.

130 Beschäftigte im Amazon-Verteilzentrum

Tausende Pakete verließen jeden Morgen das Verteilzentrum, um in der Region zugestellt zu werden. Ob sich der Lockdown auf das Bestellverhalten der Menschen auswirkt, dazu wollte Amazon keine Angaben machen. In der 11.000 Quadratmeter großen Halle arbeiten rund 130 Beschäftigte.