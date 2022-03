Amazon-Logistikzentrum kommt nicht an den Allgäu Airport

Der US-Konzern Amazon wird kein Verteilzentrum am Allgäu Airport in Memmingen aufbauen. Aufsichtsrat und Geschäftsführung des Flughafens drücken in einer Pressemitteilung ihr Bedauern aus. Gleichzeitig zeigen sie auch Verständnis. Neben baurechtlichen Fragen sei auch die luftrechtliche Genehmigungsfähigkeit zu klären gewesen, heißt es. Amazon nennt für das "Aus" wirtschaftliche Gründe. In der Region war die Ansiedlung von Amazon umstritten. Sorgen um den Handel, Klimaschutz und auch Bedenken wegen der Arbeitsverhältnisse wurden geäußert. Der Flughafen möchte trotz der Absage an seinem Konzept für ein Co2-neutrales Lagerhaus festhalten. Ziel sei es, neue potentielle Mieter zu finden.