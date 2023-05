Geteilte Meinungen am Bodensee zum neuen 49-Euro-Ticket

Am Montag ist das Deutschlandticket für den Nahverkehr an den Start gegangen. Die Verkehrsverbünde in der Region Bodensee-Oberschwaben sind mit dem Verkauf bisher sehr zufrieden.

Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben gilt seit dem 1. Mai das Deutschlandticket für den Nahverkehr. Die Verkehrsverbünde sind mit dem Interesse und Verkauf bislang sehr zufrieden. So habe der Verkehrsverbund bodo laut eines Sprechers bislang rund 4.500 Fahrkarten, der Verbund Hegau-Bodensee über 3.000 Tickets verkauft. Das 49-Euro-Ticket soll den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel fördern. Es baut auf den Erfahrungen des 9-Euro-Tickets auf. SWR-Reporterin Anne-Katrin Kienzle traf am Stadtbahnhof in Friedrichshafen auf geteilte Meinungen zum neuen Ticket: Hindernisse zum Start des 49-Euro-Tickets Obwohl viele Fahrgäste den günstigen Preis des 49-Euro-Tickets befürworten und mit dem Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmitteln der Umwelt etwas Gutes tun wollen, stießen sie zum Start des Tickets auf Schwierigkeiten. So ist es teilweise seit Tagen nicht möglich das neue Ticket zu erwerben. Die Server der Deutschen Bahn sind überlastet. Auf "Bahn.de“ hieß es zeitweise: "Aktuell kann es bei der Buchung des Deutschlandtickets wegen der hohen Nachfrage zu Störungen kommen. Bitte versuchen Sie es in dem Fall zu einem späteren Zeitpunkt erneut." Das Interesse am Deutschlandticket sei trotzdem extrem groß, so Ralf Bendl vom Verkehrsverbund Hegau-Bodensee (VHB). Er kritisiert die kurze Zeit, die die Politik den Verkehrsverbünden für die Umsetzung und Organisation des Tickets gegeben habe. "Über 3.000 Tickets in wenigen Woche zu bearbeiten ist für ein kleine Geschäftsstelle eine große Herausforderung." Dass es mit dem Ticketverkauf zeitweise Probleme gab, habe nur zum Teil an der Technik gelegen, so Bendl weiter. Überlastete Server bei der Deutschen Bahn sei nur einer der Gründe, Schuld seien auch längere Postwege. Als Chipkarte sei das Ticket derzeit gar nicht mehr lieferbar. Kulante Kontrollen durch Ticket-Verzögerungen Aufgrund der Verzögerungen und Zustellungsschwierigkeiten werden vorübergehend auch die Bestellnachweise bei Fahrscheinkontrollen anerkannt, so das baden-württembergische Verkehrsministerium. Deswegen gilt bis zum 15. Mai der Bestellnachweis zusammen mit einem Lichtbildausweis als gültiges Ticket. Fahrgäste, die aus einem bestehenden Abo zum Deutschlandticket wechseln, könnten bis zum Eintreffen des neuen Tickets mit ihrem bisherigen Abo-Ticket weiterhin fahren. Baden-Württemberg Bestellschein gilt als Deutschlandticket Kulante Kontrollen zum Start des Deutschlandtickets in BW Ab 1. Mai gilt das Deutschlandticket und damit eine Flat im Nahverkehr. Führt das zu übervollen Bussen und Bahnen? Wie streng wird kontrolliert? Gibt es extra Züge? Eine Übersicht. 6:00 Uhr SWR4 BW am Samstagmorgen SWR4 Baden-Württemberg Unterschiedliche regionale Regelungen bei den Verkehrsverbünden Das Deutschland-Ticket gilt nicht für die Fähre oder andere Bodenseeschiffe, auch nicht für mitgenommene Fahrräder oder Hunde. Das Ticket gilt nur für die ausgestellte Person. Eine Ausnahmeregelung gibt es zum Beispiel beim Verkehrsverbund bodo: Wer 9,90 Euro für ein Upgrade bezahlt, kann das Ticket auf eine andere Person übertragen. Außerdem gibt es für 19,30 Euro im Monat ein weiteres Upgrade für die Fahrradmitnahme. Das 49-Euro-Ticket ist ein Aboticket, das monatlich gekündigt werden kann.