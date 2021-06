Am Bodensee droht in den kommenden Wochen eine Schnakenplage. Temperaturen und Wasserhöhe am See sind laut dem Radolfzeller Biologen Rainer Bretthauer derzeit ideal.

Schnakenweibchen legen ihre Eier 10 bis 20 Zentimeter von der Wasserkante entfernt im Uferbereich ab. Steigt das Wasser, können die Larven bei entsprechenden Temperaturen schlüpfen. "Die Bedingungen sind derzeit ideal", so Rainer Bretthauer, Klima- und Umweltschutzbeauftragter der Stadt Radolfzell (Kreis Konstanz). Warum es bisher noch zu keiner Plage gekommen ist, ist ihm daher unerklärlich. Es könnte an dem etwas kälteren Regen gelegen haben. Aber die Plage könne jederzeit einsetzen. Stechmücken werden nicht von Licht angezogen Ein Schnakenweibchen lege in der Regel nur einmal in ihrem rund vierwöchigen Leben rund 100 Eier, so Bretthauer. Besonders gern hielten sich Schnaken in Gebüschen im Uferbereich des Bodensees auf. Angezogen würden sie von Kohlenstoffdioxid und Wärme, nicht aber von Licht, so der Biologe. So halten Sie sich Mücken vom Leib Wenn Stechmücken uns umschwirren, hilft nur: Haut bedecken und Insektenschutzmittel auftragen. Am wichtigsten ist es, helle und langärmelige Kleidung, beziehungsweise lange Hosen zu tragen. Chemische Insektenschutzmittel gibt es als Stifte, Cremes, Sprays oder Pflaster. Natürliche Alternativen zum Auftragen auf die Haut sind beispielsweise die ätherischen Öle von Zitronenmelisse, Lorbeer und Lavendel. Aber auch Pflanzen wirken gegen die Blutsauger. Weitere Tipps gibt es hier. Was kann man im Garten gegen Schnaken tun? Da sich die Schnakenbrut in kleinsten Wassermengen entwickelt, sollten alle Behälter mit Wasser verschlossen werden. Vogeltränken, Badebecken oder Pflanzenuntersetzer sollten einmal die Woche geleert werden. Wasserbehälter, die sich nicht abdecken lassen, können mit sogenannten Schnakentabletten behandelt werden. Diese Tabletten gibt es in Städten und Gemeinden, die KABS-Mitglied sind, kostenlos in den Ortsverwaltungen. Ansonsten können diese Tabletten im Internet bestellt werden.