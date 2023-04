Sturmböen decken Dächer ab in Altstadt Engen

Sturmtief "Markus" hat auch die Region Bodensee getroffen. In Engen (Kreis Konstanz) bestand wegen herabstürzender Dachziegel Gefahr.

In Engen (Kreis Konstanz) ist die Altstadt am Freitagabend mehrere Stunden gesperrt gewesen, da infolge von Sturmböen Dachziegel auf die Straßen stürzten. Laut Feuerwehr waren rund 100 Kräfte im Einsatz, um die Dächer abzusichern.

Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr rät dennoch weiter zur Vorsicht, die Dächer seien nicht komplett abgedeckt, lose Ziegel könnten durch neue starke Windböen herunter geweht werden. Aktuell sei noch der Bereich um die Kirche in der Altstadt abgeperrt.

Zahlreiche Bäume stürzen um

Auch an anderen Orten in der Region Bodensee-Oberschwaben kam es am Nachmittag und Abend zu Sturmschäden. Zahlreiche Bäume seien am Bodensee und im Raum Ravensburg umgeknickt und auf Straßen gestürzt, heißt es seitens des Polizeipräsidiums Ravensburg. In Gebrazhofen, einem Stadtteil von Leutkirch im Allgäu knickte ein Strommast um. Verletzt wurde niemand.