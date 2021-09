Öko-Großhändler will alte Apfelsorten anbieten

Im Rahmen des Projekts "Vielfalt Schmeckt" will unter anderem der Öko-Großhändler Bodan aus Überlingen (Bodenseekreis) alte Apfelsorten mit dem Gütesiegel "ProSpecieRara" vermarkten. Laut einer Mitteilung arbeitet Bodan dafür mit dem Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee in Bavendorf zusammen, um noch in diesem Herbst wöchentlich wechselnde alte Apfelsorten anbieten zu können. Das Projekt "Vielfalt Schmeckt" wird vom Bundeslandwirtschaftsministerium gefördert und hat bisher alte Gemüsesorten in Bioläden Süddeutschlands gebracht.