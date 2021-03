per Mail teilen

Ein Mediator soll das angespannte Verhältnis innerhalb des Laupheimer Gemeinderats und zur Rathausverwaltung verbessern. Dies sieht ein Antrag der CDU-Fraktion vor, über den am Montag entschieden wird.

Die CDU-Fraktion hat nun Ivo Gönner, den ehemaligen Ulmer OB und gebürtigen Laupheimer, als Mediator vorgeschlagen. Er soll demnach das Vertrauen unter den Gemeinderäten aber auch zur Stadtverwaltung und zur Bevölkerung wiederherstellen.

Soll das Rathaus der Stadt Laupheim saniert oder neu gebaut werden? Darüber herrscht Uneinigkeit. Pressestelle Stadtverwaltung Laupheim

Streit seit Monaten

Anlass ist der seit vielen Monaten andauernde Streit um die Frage, ob es besser ist, das alte Rathaus in zu sanieren, oder es neu zu bauen. Ein Bürgerbegehren war wegen eines Formfehlers als ungültig erklärt worden. Der Mediator soll erstmal alle Fakten neutral ermitteln und am Ende das Vertrauen aller zu einander wiederherstellen. Noch am Montag soll über den Antrag der CDU-Fraktion entschieden werden.