Der langjährige Ravensburger Landrat und bekennende Oberschwabe Guntram Blaser ist tot. SWR-Informationen zufolge starb er am Sonntag im Alter von 86 Jahren nach schwerer Krankheit. Geboren in Bad Schussenried, war der promovierte Jurist von 1978 bis zu seiner Pensionierung 1999 Landrat im Kreis Ravensburg. Seine Schwerpunkte waren die Förderung der Kultur und des Naturschutzes. So gründete er mit Mitstreitern 1996 die "Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur". Er rettete Schloss Achberg vor dem Zugriff privater Investoren mithilfe eines Schwerpunktprogramms des Landes. Ein millionenschweres Bundesprojekt zog er für ein Schutzkonzept für das Wurzacher Ried an Land, eines der größten Naturschutzgebiete Süddeutschlands.