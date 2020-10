Seit 20 Jahren verbringt Willi Wetzel den Sommer auf der Unterstiegalpe im Allgäu bei Steibis. Nun ist der Alpsommer zu Ende und der Hirte aus Waldburg (Kreis Ravensburg) hat Vieh ins Tal zu den Bauern zurück gebracht - wie jedes Jahr. Und doch war in diesem Sommer das Ende anders.

Man mags ja fast nicht glauben, aber es soll orte geben, an denen von Corona und den amit verbundenen Auswirkungen auf unser Leben kaum was zu spüren ist. Zum Beispiel auf einer Alphütte im Allgäu. Denn wenn nicht grade Wanderer vorbeischauen, dann lebt und arbeitet der Alphirte meist ganz alleine, draußen auf seinen Bergwiesen. Da brauch ich keine Maske, sagt beispielsweise Willi Wetzel. Er kommt aus Waldburg im Kreis Ravensburg und ist Hirte auf der Unterstiegalpe bei Steibis, in 1.000 Meter Höhe. Und doch geht’s auch bei ihm nicht ganz ohne Corona. Denn wenn er heute das Jungvieh wieder ins Tal bringt, passiert das wie überall im Allgäu in diesen Tagen ganz im Sillen, krigen die Touristen fast nicht mit. Wegen Corona. Umso schöner der Rückblick auf den diesjährigen Alpsommer. Wolfgang Wanner war für uns auf der Unterstiegalpe: