Neun Tote bei Alpinunfällen in Vorarlberg

In diesem Sommer sind in den Vorarlberger Bergen 350 Menschen verunglückt, etwa 100 mehr als noch vor fünf Jahren. Neun Menschen starben.

Die Statistik des Kuratoriums für alpine Sicherheit umfasst die Monate von Mai bis Oktober 2021. In dieser Zeit starben in den Vorarlberger Alpen neun Menschen, die meisten kamen beim Wandern und Bergsteigen ums Leben. Österreichweit gab es mehr als 140 Alpintote.

Laut Statistik haben die meisten Todesfälle in den Bergen eine internistische Ursache, also zum Beispiel eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. An zweiter Stelle rangieren tödliche Unfälle durch Stolpern oder Abrutschen.

Zahl der verunglückten Mountainbiker steigt

Insgesamt wurden in den Sommermonaten in Vorarlberg 320 Alpinunfälle gezählt mit mehr als 350 Verunglückten. Die meisten, nämlich mehr als 200, erlitten einen Unfall beim Wandern und Bergsteigen. Beim Klettern verunglückten 19 Menschen. Deutlich zugenommen hat in den Vorarlberger Bergen laut Statistik die Zahl der Unfälle von Mountainbikern. In diesem Sommer waren es mehr als 50, rund doppelt so viele wie im Mittel der vergangenen zehn Jahre.

Polizei und Bergrettung warnen mit Blick auf den Herbst vor der steigenden Unfallgefahr in den Bergen. Durch Schnee und Eis könne es rutschig sein, auch die Wettersituation könne sich schnell verändern.