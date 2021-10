Alpenverein kritisiert Großbauprojekt am Grünten

Der Deutsche Alpenverein (DAV) hat Kritik an einem geplanten Großbauprojekt am Grünten in den Allgäuer Alpen geäußert. Dort soll in einem Millionenprojekt die Bergbahn modernisiert und ausgebaut werden, außerdem soll eine neue Berg-Gastronomie entstehen. Pläne einer Allgäuer Investorenfamilie sehen an dem 1.738 Meter hohen Berg bei Immenstadt im Kreis Oberallgäu eine "Grünten Bergwelt" vor. Grundsätzlich sei gegen eine Förderung des Tourismus nichts einzuwenden, heißt es vom DAV. Aber durch die Planungen seien zu große Eingriffe in die Natur vorzunehmen, darunter auch Neubauten in dem Landschaftsschutzgebiet. Auch sei eine Beschneiung der Pisten ökologisch nicht vertretbar und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr müsse dringend verbessert werden. Sonst drohe mehr Autoverkehr. Der DAV fordert eine naturverträgliche Erholung statt Erlebnistourismus auf dem Grünten.