Betriebsgelände des Küchenherstellers Neue Alno in Pfullendorf verkauft

per Mail teilen

Ein Möbelhersteller aus Nordrhein-Westfalen hat das Betriebsgelände des insolventen Küchenherstellers Neue Alno GmbH in Pfullendorf gekauft und auch den Markennamen übernommen.

Der Käufer ist die Vierhaus-Group aus Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Rees. Zu den Plänen mit dem Alno-Werk in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) will sich der neue Eigentümer bisher nicht äußern. Der Sprecher der Neue Alno GmbH wusste dazu auch nicht mehr. Der Verkauf sei schnell über die Bühne gegangen. Die Entscheidung, das Alnowerk mit der dazugehörigen BBT Bodenseebauteile GmbH zu schließen und alle 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlassen, wurde erst vor zwei Wochen öffentlich.

Käufer ist mittelständischer Familienbetrieb

Der neue Eigentümer ist ein auf die Herstellung von Tischmöbeln spezialisierter mittelständischer Familienbetrieb und offenbar auf Expansionskurs. Vor zwei Monaten übernahm er die Mehrheit an einen Reisemobilzulieferer in Ostrach - ebenfalls im Kreis Sigmaringen.