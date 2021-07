Der Allgäuer Markus André Mayer will Spenden für krebskranke Kinder sammeln. Dazu hat er sich vorgenommen, tausende Kilometer mit einer nur rund 50 Kilometer pro Stunde schnellen, alten Vespa zurücklegen. Am Dienstag ist er in Oberschwaben und am Bodensee unterwegs. Er fährt von Ravensburg nach Friedrichshafen, weiter nach Liechtenstein über Österreich nach Norddeutschland. 6.000 Kilometer will er fahren.