"Bündnis Klimaneutrales Allgäu 2030" spart Energie

Das "Bündnis Klimaneutrales Allgäu 2030" meldet erste Erfolge. Demnach haben die rund 100 beteiligten Partner ihren Energieverbrauch von 2019 auf 2021 um über 20 Prozent gesenkt.

Um über 20 Prozent haben die Mitglieder des "Bündnis Klimaneutrales Allgäu 2030" ihren Energieverbrauch innerhalb von zwei Jahren gesenkt. Damit sieht sich das Bündnis nach eigenen Angaben auf einem guten Weg. Beteiligt sind an dem Bündnis Unternehmen, Kommunen, Schulen und Institutionen - sie alle konnten ihren Energieverbrauch zwischen 2019 und 2021 deutlich reduzieren. Bis 2030 wollen sie klimaneutral werden. Die Bündnispartner installierten etwa Photovoltaikanlagen, bezogen nur noch Ökostrom oder reduzierten Geschäftsreisen. Rund 200 Einsparmaßnahmen seien umgesetzt worden, teilte das 2019 gegründete Bündnis mit. So hätten sie 17.000 Tonnen an Treibhausgasen eingespart.

Klimafonds Allgäu unterstützt das Bündnis

Mitglieder des Bündnis sind etwa die Kreise Lindau, Oberallgäu und Ostallgäu sowie weitere Akteure aus dem Allgäu. Partner aus dem württembergischen Allgäu sind die Stadt Leutkirch sowie zwei Leutkircher Unternehmen. Konnten die rund 100 Bündnispartner CO2-Emissionen nicht vermeiden, spendeten sie laut Bündnis Geld, beispielsweise für internationale Klimaschutzprojekte oder für den Klimafonds Allgäu. Dieser stelle für regionale Projekte kommendes Jahr 55.000 Euro zur Verfügung.