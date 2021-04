per Mail teilen

Imposante Gipfel, sattes Grün, tiefblaue Seen. Hier stellen junge Leute heute Startups auf die Beine. Gibt es ein Allgäuer Lebensgefühl? Wie prägt die Landschaft die Menschen?

Das Leben im Allgäu war lange Zeit geprägt von Einfachheit und Härte. So gelten die Allgäuer*innen heute noch als eigensinnig und verschlossen, aber auch als gewieft und geschäftstüchtig.

Talent und Ausdauer

Das Allgäu ist das Land der "Mächeler", also der Macher, die ihr "Ding" durchziehen. Junge Allgäuerinnen und Allgäuer boxen heute Umweltschutzprojekte durch oder stellen Startups auf die Beine. So wie zum Beispiel Martin Säckl, Raphael Vogler und Simon Abele. An den von ihnen organisierten Aufräumtagen holen hunderte Freiwillige tonnenweise Plastikmüll aus den Allgäuer Alpen.

Improvisieren - früher und heute nützlich

Der Film zeigt außerdem Künstler und eine Familie, die jedes Jahr eine Alp bewirtschaftet, einen international renommierten Schmetterlingsforscher und einen Käsehersteller - ein Allgäu zwischen Güllefass und Thinktank. So geht der Film auch dem Allgäuer Lebensgefühl jenseits gängiger Heimatklischees nach.

Sendung vom So, 18.4.2021 20:15 Uhr, Geschichte & Entdeckungen, SWR Fernsehen