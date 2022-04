Alkoholverbot am Veitsburghang endgültig beschlossen

Am Ravensburger Veitsburghang wird es künftig an Wochenenden ein Alkoholverbot geben. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Er hatte dem Verbot bereits im Februar zugestimmt, weil es auf dem Serpentinenweg zu der einstigen Burg wiederholt Trinkgelage junger Menschen mit Ruhestörungen, Müll und Sachbeschädigungen gab. Die bloße Zustimmung zu solch einer Verordnung reiche aus rechtlichen Gründen aber nicht aus, die Räte müssten sie erlassen, so die Stadt. Jener Erlass ist nun erfolgt. Das Verbot gilt ab sofort freitags, samstags und an Tagen vor gesetzlichen Feiertagen, jeweils von 18 Uhr bis 6 Uhr. Es endet am 1. November.