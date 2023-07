Forschende haben Lösungen gefunden, wie die Bildung eines Algenteppichs im Bodensee teilweise verhindert werden kann. Anzeichen für starkes Algenwachstum gibt es auch in diesem Sommer.

Ein breiter, undurchdringlicher Streifen Grünalgen und ein Gestank nach faulen Eiern - wochenlang prägte im vergangenen Sommer dieses Bild das Bodenseeufer vor Langenargen und Eriskirch im Bodenseekreis. Besucherinnen und Besucher, Touristen, Einheimische beschwerten sich.

Ein Szenario, das aufgrund des Klimawandels immer häufiger auftreten werde, heißt es vom Regierungspräsidium Tübingen. Gemeinsam mit anderen Einrichtungen hat es deshalb untersucht, welche Maßnahmen gegen solche Algenteppiche getroffen werden können.

Größere Regenüberlaufbecken als mögliche Lösung

Die Algen wachsen laut Wissenschaftler wegen zu vieler Nährstoffe, die die Schussen in den See spült. Die Nährstoffe stammen unter anderem von Regenüberlaufbecken, die besonders bei immer öfter auftretenden Starkregenereignissen überlaufen.

Gerade bei den Becken besteht laut Regierungspräsidium noch viel Potenzial, die Nährstoffmenge zu verringern. Sie sollen zum Teil vergrößert werden. Dabei sei der erste Schritt, Regenüberlaufbecken mit elektronischen Mess-Einrichtungen auszustatten, bereits auf den Weg gebracht. Die Messergebnisse sollen Klarheit über die nötigen Erweiterungen bringen.

Elektronische Überwachung sämtlicher Daten

Darüber hinaus werden Nährstoffeinträge, meteorologische Daten und das Algenwachstum erfasst und überwacht, um zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten zu schaffen. Bei Bedarf sollen die entstandenen Algenteppiche auch mit technischem Gerät von der Wasseroberfläche abgebaut und an Land gebracht werden.

Ein weiterer Grund für das Algenwachstum ist auch der Klimawandel. Hohe Temperaturen und ein niedriger Wasserstand fördern die Entstehung der Algen. Diese Bedingungen herrschten auch im vergangenen Jahr.

Entwarnung für Ökosystem Bodensee

An der Forschung sind neben dem Regierungspräsidium Tübingen auch das Landratsamt Bodenseekreis, das Naturschutzzentrum Eriskircher Ried sowie die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg mit dem Institut für Seenforschung beteiligt. Ihrer Ansicht nach stellt die Algenentwicklung keine Gefährdung für das Ökosystem Bodensee dar. Die Algen würden vom See selbst abgebaut, was auch in Zukunft zu erwarten sei. Außerdem handele es sich beim Bereich der Schussenmündung um ein sehr naturnahes, intaktes und dynamisches Ökosystem.