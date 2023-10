Alexandra Hofmann will zum Eurovision Song Contest 2024

Alexandra Hofmann hat sich für den Eurovision Song Contest beworben. Gemeinsam mit Jørgen Olsen will sie 2024 für Deutschland antreten. Lange trat die Musikerin nur mit ihrer Schwester Anita auf.

Sängerin Alexandra Hofmann will beim Eurovision Song Contest im kommenden Jahr für Deutschland antreten. Sie war lange nur im Duo mit ihrer Schwester Anita Hofmann bekannt. Seit kurzem gehen die Schwestern aus Meßkirch (Kreis Sigmaringen) auch getrennte Wege. Nun hat sich Alexandra für den Eurovision Song Contest (ESC) 2024 beworben. Gemeinsam mit dem ESC-Sieger aus dem Jahr 2000, Jørgen Olsen von den Olsen-Brothers, will sie im kommenden Jahr in Schweden für Deutschland antreten. In den letzten Jahren sind die deutschen Songs beim ESC oft auf den hinteren Plätzen gelandet.

SWR-Moderatorin Rebecca Lüer hat die Musikerin gefragt, wie sie auf die Idee kam, sich zusammen mit Olsen für den Musikwettbewerb zu bewerben:

Seit 35 Jahren steht Alexandra Hofmann auf der Bühne. Jahrelange Bühnenpräsenz und viele produzierte Alben - immer hat sie alles gemeinsam mit Schwestern Anita auf die Beine gestellt. In letzter Zeit haben die Schwestern nun eigene Projekte entwickelt. So könne sich jede auch einmal ohne Kompromisse im eigenen Stil ausprobieren - darin seien sich die Schwestern einig.

Wollen gemeinsam beim Eurovision Song Contest (ESC) 2024 in Malmö in Schweden für Deutschland antreten: Schlagerstar Alexandra Hofmann aus Meßkirch und der dänische Pop-Musiker Jørgen Olsen. Pressestelle ara entertainment

Die Bewerbung von Alexandra Hofmann und Jørgen Olsen ist in letzter Minute abgeschickt worden, das neu zusammengefundene Duo wartet neben einigen anderen Bewerbern nun auf die Zulassung für den deutschen Vorentscheid in Berlin am 16. Februar. Die Gewinner des Vorentscheides fahren dann zum Eurovision Song Contest 2024 nach Malmö.

Gleiche Bühne wie beim ESC-Sieg von Jørgen Olsen

Fragt man Alexandra Hofmann nach den Gründen für die Bewerbung beim ESC 2024, erklärt sie freimütig, dass die Idee an einem gemütlichen Abend aus einer Laune heraus entstanden sei. Jørgen Olsen habe sie zuvor bei einem Video-Dreh kennengelernt und sich gleich gut mit ihm verstanden. Der 73-Jährige habe sie motivieren wollen, sich zu bewerben, und sie habe gekontert, "nur wenn du auch mitmachst". Schließlich hat Jørgen Olsen bereits im Jahr 2000 mit den Olsen-Brothers den ESC auf genau der Bühne gewonnen, auf der der Wettbewerb in kommenden Jahr stattfindet.

Mit welchem Song Alexandra Hofmann und Jørgen Olsen antreten wollen, hat die 49-jährige Alexandra Hofmann im Gespräch mit dem SWR bisher noch nicht verraten wollen.