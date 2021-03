Dialekt in der Fußgängerzone

Die Heimattage Baden-Württemberg werden in diesem Jahr von Radolfzell (Kreis Konstanz) ausgerichtet. Begleitet werden die zahlreichen Veranstaltungen von einer Freiluft-Ausstellung in der Fußgängerzone: Banner mit Dialektsprüchen und Begriffen in see-alemannischer Mundart.

Die Menschen in Radolfzell konnten ihre Lieblingssprüche oder Worte im Dialekt einsenden. Eine Auswahl davon hängt nun, auf Banner gedruckt, in der Radolfzeller Fußgängerzone. Walter Möll und Romy Bromma von der "Muettersproch-Gsellschaft" erklären die Sprüche, zum Beispiel was "de Bisi" ist oder wofür man einen "Scheesewäge" braucht.

