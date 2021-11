Alarmstufe im Kreis Biberach ausgerufen

Das Land Baden-Württemberg hat den Kreis Biberach angewiesen, wegen der hohen Corona-Inzidenz die Alarmstufe auszurufen. In vielen Bereichen gilt ab Samstag die 2G-Regel.

Die Einschränkungen sind zunächst bis zum 24. November befristet. Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen oder Kultur- und Freizeit-Einrichtungen besuchen. Auch in Clubs, Restaurants und Kneipen sowie beim Sport in Hallen gilt die 2G-Regel. Bei Veranstaltungen im Freien ist ein maximal 48-Stunden-alter PCR-Test als Nachweis gestattet. Im Einzelhandel gilt weiterhin die 3G-Regel. An Schulen kommt die Maskenpflicht wieder.

Die Alarmstufe sieht auch Kontaktbeschränkungen vor. Demnach darf sich nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Geimpfte und Genesene sowie Kinder- und Jugendliche sind davon aber ausgenommen.

"Wir wollen insbesondere die Kliniken und das Gesundheitssystem vor einer Überlastung schützen. Außerdem geht es um den Schutz der vulnerablen Gruppen."

Man habe sich mit dem Sozialministerium einvernehmlich verständigt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Biberach. Sollten die Maßnahmen nicht greifen, werden auch weitere Schritte in Betracht gezogen, wie etwa Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Landrat Heiko Schmid hält die Maßnahmen für richtig und erklärte in einer Pressemitteilung zudem, dass ein drittes mobiles Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes im Kreis eingesetzt wurde.

Corona-Inzidenz in Biberach über 600

Biberach hat in ganz Baden-Württemberg die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Derzeit liegt der Wert bei 651,2. Schon am Mittwoch hatte Landrat Heiko Schmid an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, Rücksicht zu nehmen und auf unnötige Kontakte zu verzichten.