Aktivistin wegen Kletteraktion vor Landgericht

Ravensburg: Heute Mittag (ab 13 Uhr) muss sich eine Klimaaktivistin in einem Berufungsprozess in Ravensburg wegen einer Kletteraktion an der Basilika in Weingarten im vergangenen Jahr verantworten. Es ist das erste Mal, dass eine aus der Gruppe von Klimaaktivisten aus Ravensburg vor dem Landgericht steht. Moritz Kluthe

Die heute 20-Jährige hatte vergangen September kurz vor der Bundestagswahl zusammen mit zwei weiteren Aktivisten ein Banner auf der vorderen Fassade der Basilika in Weingarten befestigt. Darauf stand: „CDU - unchristlich, unsozial, klimaschädlich“. Das Amtsgericht Ravensburg verurteilte die Aktivistin deswegen im Februar wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsrecht zu 30 Stunden sozialer Arbeit. Das Urteil akzeptierte sie nicht und ging in Berufung. Die Klimaaktivisten wollen in dem Prozess unter anderem klären lassen, ob das Beklettern von Fassaden ein Hausfriedensbruch darstelle, heißt in einer Mitteilung. Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten kündigten zudem an, dass Unterstützer während des Prozesses vor dem Landgericht zu einer Mahnwache zusammenkommen sollen. (Der Berufungsprozess gegen einen weiteren Aktivisten (Samuel Bosch) sei demnach noch nicht terminiert.)