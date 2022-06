Am weltweiten Aktionstag gegen Gewalt an Frauen am Donnerstag beteiligen sich auch Städte und Gemeinden sowie Organisationen in der Region Bodensee-Oberschwaben.

Gewalt gegen Frauen ist kein Problem am Rande unserer Gesellschaft, sondern findet mitten unter uns statt. Und meist kommt der Täter aus dem häuslichen Umfeld, darauf macht die Lindauer Bürgermeisterin aufmerksam. Als sichtbares Zeichen für eine Zukunft ohne Gewalt an Frauen und Mädchen lässt die Stadt am Abend die Inselhalle in Orange erstrahlen. Auch in Ravensburg leuchten dann einzelne Gebäude wie der Frauentorbogen in dieser Farbe. In Biberach wehen an verschiedenen Plätzen Flaggen der Frauenrechtsorganisation "Terre des Femmes", in Online-Veranstaltungen wird beispielsweise über Hilfen bei sexuellem Missbrauch informiert.