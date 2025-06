Gefahr durch toten Winkel: Kinder lernen in Tettnang Verkehrssicherheit

"Sicher.mobil.leben" - unter diesem Motto steht der Aktionstag zur Verkehrssicherheit. An zwei Tettnanger Schulen hat die Polizei den Schülern gezeigt, wie gefährlich der tote Winkel ist.

Um auf die Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen, gibt es am Dienstag einen bundesweiten Aktionstag unter dem Titel "sicher.mobil.leben". Besonders im Blick stehen dabei die Kinder. Wie gefährlich für sie als Verkehrsteilnehmer der tote Winkel ist - das haben Schülerinnen und Schüler am Vormittag an zwei Schulen in Tettnang (Bodenseekreis) von der Polizeiprävention erfahren.

Welche Gefahren vom toten Winkel bei Lkw ausgehen, erfuhren Schülerinnen und Schüler in Tettnang. SWR Viktoria Clausnitzer

Lkw in Tettnang veranschaulicht toten Winkel

Auf einem Schulhof in Tettnang stand ein großer Lastwagen, um das Problem mit dem toten Winkel zu veranschaulichen. Zwei Polizisten erklärten, was der tote Winkel ist. Die Schülerinnen und Schüler durften in dem Lkw sitzen. Während ein anderer Schüler ums Fahrzeug lief, schauten sie in die verschiedenen Spiegel. Der tote Winkel sei für jeden Verkehrsteilnehmer wichtig, sagte Karl-Heinz Koß von der Präventionsstelle der Polizei. Wenn beispielsweise ein Lkw-Fahrer einen anderen Verkehrsteilnehmer durch den toten Winkel nicht sehe.

Das ist unheimlich gefährlich. Wir versuchen jetzt einfach, die Schüler dafür zu sensibilisieren.

Die Schülerinnen und Schüler erfuhren durch den Lkw auf dem Schulhof ganz praktisch, wie viel Lastwagenfahrerinnen und -fahrer im Straßenverkehr sehen oder eben nicht. Viele der Schülerinnen und Schüler kommen mit dem Fahrrad zur Schule oder machen gerade den Rollerführerschein. Sie sind also im Alltag oft mit solchen Situationen konfrontiert.

Rund 380 Kontrollstellen in Baden-Württemberg für Verkehrssicherheit eingerichtet

Zum bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben" sind in Baden-Württemberg 380 Kontrollstellen mit rund 1.300 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten geplant. Neben den Kontrollen, beispielsweise in der Nähe von Kindergärten oder Schulen, soll es einige Präventionsangebote geben, etwa zu Schulwegsicherheit, E-Scooter oder "Elterntaxis". Die beteiligten Städte und Gemeinden unterstützen die bundesweite Aktion und überwachen den ruhenden Verkehr. Der Aktionstag "sicher.mobil.leben" findet seit 2018 statt.