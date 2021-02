per Mail teilen

Mehrere Gruppen haben sich zu einem Protestbündnis gegen den neuen Regionalplan für den Raum Bodensee-Oberschwaben zusammengeschlossen. Der Plan sei nicht nachhaltig.

In dem Bündnis arbeiten nun zum Beispiel die Naturschutzorganisation BUND sowie Gegner des Kiesabbaus im Altdorfer Wald (Kreis Ravensburg) und die Arbeitsgemeinschaft für bäuerliche Landwirtschaft zusammen. Sie alle wehren sich gegen den neuen Regionalplan für die Kreise Sigmaringen und Ravensburg sowie den Bodenseekreis.

Kiesabbau, wie er hier bei Ostrach im Kreis Sigmaringen schon betrieben wird - dem Bündnis ein Dorn im Auge. SWR

Regionalplan habe nur Wachstum, nicht den Klimawandel im Blick

Der Vorwurf: Der Plan sei auf absolutes Wachstum getrimmt und nicht zukunftsweisend, so eine Sprecherin gegenüber dem SWR. Der vorgesehene neue Flächenverbrauch von 2.700 Hektar sei angesichts des Klimawandels viel zu hoch. Vertretbar seien höchstens 1.500 Hektar für Rohstoffabbau, Wohnen, Verkehr und Industrieflächen. Das Bündnis fordert deshalb einen nachhaltigen Regionalplan.

Mit Kundgebungen in Ravensburg - unter Einhaltung der Corona-Regeln - will das Aktionbündnis gegen den Regionalplan am kommenden Samstag, 6.2.2021, öffentlich auf sich aufmerksam machen.

Regionalverband verteidigt seinen Plan

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, der für die Erstellung des neuen Regionalplans zuständig ist, hält bisher an umstrittenen Teilen wie dem Kiesabbau fest. Kies sei dringend notwendig für den Bau von Straßen und Häusern. Der Wasserschutz, auf den sich viele Kiesabbaugegner berufen, sei gewährleistet.

Einwände bis Ende Februar möglich

Derzeit ist der neue Regionalplan für Bürgerinnen und Bürge, wie auch Gemeinden einsehbar. Bis Ende Februar können Einwände erhoben werden. Im Regionalplan geht es auch um geplante Gewerbegebiete oder Grünflächen. Das Wirtschaftsministerium muss ihn letztendlich genehmigen. Der jetzige Regionalplan für die Region Bodensee-Oberschwaben stammt aus dem Jahr 1996.