Anlässlich des Internationalen Frauentages heute gibt es vielerorts in der Region Bodensee-Oberschwaben Online-Veranstaltungen und Aktionen. Das Konstanzer Theater lässt auf seiner Homepage Frauen zu Wort kommen, die sich für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung einsetzen: Eine Dichterin, eine Ärztin, Musikerinnen sowie Frauen in Führungspositionen wie die neue Konstanzer Uni-Rektorin. Der Kreis Lindau präsentiert Filmtipps. Und das Ravensburger Frauenbündnis diskutiert am Abend online über die Folgen der Corona-Pandemie für Frauen. So kritisiert die Gewerkschaft Bau Südwürttemberg, dass allein im Bodenseekreis 61 Prozent der 24.000 Minijobber Frauen seien – die beim Kurzarbeitergeld leer ausgehen und häufiger entlassen würden.