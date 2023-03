Viele Aktionen zum Weltfrauentag am Bodensee und in Oberschwaben

Anlässlich des Weltfrauentages finden ab Mittwoch auch am Bodensee und in Oberschwaben zahlreiche Aktionen statt.

In Oberschwaben und am Bodensee sind zum Internationalen Frauentag am Mittwoch zahlreiche Aktionen geplant. Der Tag soll auf Missstände aufmerksam machen - im Fokus stehen Gleichstellung und Frauenrechte.

In und um Konstanz haben unter dem Motto "Sichtbar anders!" zahlreiche Initiativen und Einrichtungen beispielsweise ein breites Programm auf die Beine gestellt. Angeboten werden verschiedenste Kurse, Lesungen, Vorträge und Diskussionen. Themen sind unter anderem etwa finanzielle Unabhängigkeit und der Wiedereinstieg in den Beruf. Zudem soll eine rote Bank vor dem Konstanzer Konzil auf das Thema "Gewalt gegen Frauen" aufmerksam machen.

Der Verein "Frauen helfen Frauen in Not" in Konstanz will mit der Bank ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Die rote Bank wird zwei Tage in Konstanz vor dem Konzil stehen, dann nach Singen zur Liebfrauenkirche reisen, nochmal nach Konstanz zurückkehren und dann durch weitere Gemeinden des Landkreis Konstanz wandern.

Veranstaltungen in Sigmaringen, Biberach und Ravensburg

Auch andernorts in der Region finden Veranstaltungen statt: Der Arbeitskreis "Frauen Bodenseekreis" lädt zu einem Kabarett-Abend in den Kiesel in Friedrichshafen ein.In der Sigmaringer Innenstadt werden Fairtrade-Blumen an Frauen verschenkt. Sie sollen ein Symbol der Anerkennung und Wertschätzung darstellen. In Biberach findet ein Kinoabend statt. Der Dokumentarfilm "Die Unbeugsamen" erzählt die Geschichte der Politikerinnen in der Bonner Republik.

In Ravensburg werden unter dem Motto "Frau Sein" Texte von sechs oberschwäbischen Autorinnen betrachtet und mit Musik verbunden.