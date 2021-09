per Mail teilen

Der Bodenseekreis macht jetzt auch bei der Ernteaktion "Gelbes Band" mit. In einer Mitteilung ruft das Landratsamt Städte und Gemeinden des Kreises auf, Obstbäume oder Sträucher auf kommunalen Grundstücken mit einem gelben Band zu markieren. Bürgerinnen und Bürger können dann die Früchte kostenlos und ohne Rücksprache ernten. Bei der Aktion "Gelbes Band" macht in der Region Bodensee-Oberschwaben in diesem Jahr bereits der Kreis Ravensburg mit.