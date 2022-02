"One Billion Rising" demonstriert tanzend gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

In Oberschwaben hat es am Montag verschiedene Veranstaltungen im Rahmen der internationalen Aktion "One Billion Rising" gegeben. Der Tag richtet sich gegen Gewalt an Frauen.

In Ravensburg sind laut den Organisatoren unter anderem sexistische Angriffe auf Schauspielerinnen thematisiert worden. Um 17 Uhr fand auf dem Ravensburger Gespinstmarkt ein sogenannter Tanz-Flashmob statt. Anschließend berichteten zwei Schauspielerinnen von sexistischen Übergriffen, die sie im Netz und im Alltag erleben. Passend dazu zeigte das Kino "Die Burg" den Dokumentarfilm "The Case You" zum Thema Übergriffe auf Schauspielerinnen. Online-Aktion zum Mitmachen In Biberach fand ein Aktionstanz online statt. Interessierte konnten mitmachen und sich über einen Link einwählen. Bei der Online-Veranstaltung wurde außerdem über die Gewaltpräventionsstelle Ulm und die Beratungsstellen "Brennessel" in Biberach und Ravensburg informiert. Das ist "One Billion Rising" "One Billion Rising" - zu Deutsch: "Eine Milliarde erhebt sich" - ist eine weltweite Organisation, die am Valentinstag an öffentlichen Plätzen tanzend gegen die Gewalt an Frauen und Mädchen demonstriert. Die Kampagne wird gefördert vom Bundesprogramm "Demokratie leben".