Im Yachthafen von Langenargen am Bodensee ist am Sonntag ein Boot in Brand geraten. Ursache war ein brennender Akku. An Bord waren zwei Kinder. Sie wurden unversehrt gerettet.

Der Akku eines Elektromotors hat am Sonntag im BMK Yachthafen Langenargen (Bodenseekreis) ein Segelboot in Brand gesetzt. Der Akku befand sich fest verbaut in der Kajüte des Segelbootes. Er begann laut Polizei während des Ladevorgangs plötzlich zu qualmen und fing Feuer. Flammen schlugen aus der Kajüte. Auf dem Schiff waren zwei vier und acht Jahre alte Kinder, ihre Eltern befanden sich in Sichtweite an Land. Zeugen eilten sofort zu Hilfe und holten die Kinder unverletzt von Bord. Mit Feuerlöschern gelang es ihnen, den Brand zu löschen. Akku in Kajüte des Schiffs explodiert Während der Rettung der Kinder explodierte der Akku in der Kajüte. Der mittlerweile ebenfalls an Bord geeilte Vater der beiden Kinder wurde durch die Explosion leicht verletzt. Er kam wegen des eingeatmeten Rauchs vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus. Den Sachschaden am Segelboot schätzt die Polizei auf 8.000 Euro.