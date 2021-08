per Mail teilen

Mitarbeiter des Raumfahrtunternehmens Airbus in Immenstaad wollen gemeinsam mit Forschern der Uni Zürich menschliches Gewebe auf der Internationalen Raumstation ISS züchten.

Mit dem nächsten Versorgungsflug zur ISS am kommenden Samstag geht das Experiment ins Weltall, teilte Airbus Immenstaad (Bodenseekreis) mit. Es geht darum herauszufinden, ob in Schwerelosigkeit aus menschlichem Zellgewebe einfacher und zuverlässiger dreidimensionales organähnliches Gewebe - sogenannte Organoide - gezüchtet werden kann als auf der Erde.

Gewebestammzellen in 400 Kilometern Höhe entwickelt

Erste Tests im vergangenen Jahr, als 250 Teströhrchen mit menschlichen Stammzellen einen Monat lang auf der ISS verbrachten, seien erfolgsversprechend gewesen. So hatten sich aus den Gewebestammzellen in der sogenannten Mikrogravitation in 400 Kilometern Höhe differenzierte organähnliche Leber-, Knochen- und Knorpel-Strukturen entwickelt.

Mitarbeiter des Raumfahrtuternehmens Airbus in Immenstaad (Bodenseekreis) und Forscher der Uni Zürich wollen menschliches Zellgewebe im All züchten. Airbus

Produktion in Schwerelosigkeit

Ins All gehen jetzt Stammzellen von zwei Frauen und zwei Männern unterschiedlichen Alters. Damit wollen die Forschenden prüfen, wie robust die Methode ist, wenn sie unterschiedliche biologische Zellen einsetzen. Anfang Oktober wird das Zellmaterial zurückerwartet. Mit ersten Ergebnissen rechnen die Forscher im November.

Geschädigte Organe reparieren und Tierversuche reduzieren

Das Gewebe könnte laut Airbus in Zukunft dazu dienen, geschädigte Organe zu reparieren, anstatt auf Ersatz durch Transplantation zu warten. Denn die Zahl der gespendeten Organe könne den weltweiten Bedarf an Tausenden von Spenderorganen bei Weitem nicht decken. Zudem könnten toxikologische Studien direkt an menschlichen Geweben durchgeführt und damit Tierversuche reduziert werden, heißt es seitens der Forschenden.