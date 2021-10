per Mail teilen

Airbus Defence & Space aus Immenstaad hat einen Vertrag mit der Bundeswehr über die Lieferung von zwölf medizinisch-technischen Containern für die Bergung von Verletzten unterschrieben. In den Containern können laut Airbus-Angaben bis zu acht Verwundete gleichzeitig transportiert und medizinisch überwacht werden. Die Container werden in Immenstaad am Bodensee zusammengebaut und ab 2022 ausgeliefert. Über das Volumen des Auftrags wollte Airbus keine Angaben machen.