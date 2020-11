Airbus Defence and Space in Immenstaad (Bodenseekreis) wird Komponenten für eine neue Weltraummission der ESA zuliefern. Die Mission soll vor allem Landwirte in Zeiten des Klimawandels unterstützen.

Die Airbus Defence and Space GmbH wird vom Standort Immenstaad (Bodenseekreis) Komponenten für eine neue Mission der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zuliefern, für die das Unternehmen den Zuschlag bekam. Das bestätigte ein Konzernsprecher am Samstag dem SWR. "Land Surface Temperature Monitoring" (LSTM) heißt die neue Mission der ESA. Sie ist Teil von Copernicus, dem Erdbeobachtungsprogramm der EU. Airbus trägt nach eigenen Angaben die Verantwortung für die Entwicklung des LSTM-Satelliten, der künftig detailgenau die Temperaturen an der Erdoberfläche messen soll.

Hilfe für Landwirte aus dem Weltraum

Mithilfe der Daten sollen vor allem Landwirte in Zeiten zunehmender Wasserknappheit und Umweltveränderungen ihre Produktion nachhaltiger gestalten können. So soll mithilfe des Programms in Echtzeit berechnet werden, wie viel Wasser Pflanzen in verschiedenen Regionen zu welcher Zeit benötigen. Die neue Copernicus-Mission soll die Erde laut Airbus rund 400-mal detailreicher abbilden können als bisherige Messungen aus dem Weltraum.

Satelliten-Komponenten vom Bodensee

Gebaut wird der Satellit im spanischen Madrid, der Auftrag umfasst laut Unternehmen die Option auf zwei weitere Satelliten. Vom Standort am Bodensee werden laut einem Konzernsprecher Teile der Software und der Trägerplattform kommen. Finanziell läge der Auftrag in Immenstaad im unteren zweistelligen Millionenbereich, so der Sprecher. Insgesamt hat das Projekt laut einer Unternehmensmitteilung einen Umfang von rund 380 Millionen Euro.