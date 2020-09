Airbus Defence and Space in Immenstaad im Bodenseekreis hat zwei wichtige Aufträge an Land ziehen können. Es geht um den Bau zweier Satelliten des europäischen Copernicus-Programms. Wie das Unternehmen mitteilt, liegt der Vertragswert bei 300 Millionen Euro. „Cristal“ heißt die neue Satelliten-Mission, mit der die Europäische Weltraumorganisation erforschen will, wie sich die Eismassen auf der Erde verändern. Dafür sollen die Dicke des Meereises und die Höhen der Eisschilde gemessen werden. 2027 soll die Mission starten und siebeneinhalb Jahre lang Daten liefern. Airbus am Bodensee wird die Satelliten entwickeln und bauen, unterstützt von Unternehmen aus 19 Ländern.