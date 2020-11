Das Unternehmen Airbus Defence and Space in Immenstaad (Bodenseekreis) hat eigenen Angaben zufolge ein Verfahren entwickelt, mit dem aus Mondstaub Sauerstoff hergestellt werden kann. Das Verfahren soll bei der Besiedlung des Mondes helfen, so die Hoffnung.

Auf einem Planeten Sauerstoff produzieren, um dort zu leben und zu arbeiten. Das ist für Raumfahrtexperten eine notwendige Bedingung für ihre künftigen Missionen. Denn für das Leben, beispielsweise auf dem Mond, den Sauerstoff von der Erde hoch zu transportieren, sei auf Dauer zu teuer.

"Da reden wir von einer Million Euro pro Kilogramm. Das wird niemand machen", so Achim Seidel, bei Airbus Leiter des Projektes, bei dem es jetzt gelungen ist, aus Mondstaub Sauerstoff zu gewinnen.

Die Airbus-Anlage ROXY (Computergrafik) will aus der Mondoberfläche Sauerstoff und Metalle gewinnen. Pressestelle Airbus 2020

Lange Forschung am ROXY-Verfahren hat sich ausgezahlt

Vor zwei Jahren haben sich Seidel und seine Mitarbeiter an die Arbeit gemacht. Gemeinsam mit Experten vom Fraunhofer Institut, einer spanischen Firma und der Universität Boston in den USA. Vor wenigen Wochen sei dann der Durchbruch gelungen. Sie schafften es im Labor, in einer Art Kochtopf, simulierten Mondstaub aufzubrechen, wie Seidel erklärt. "Als Ergebnis wird der Sauerstoff in hochreiner Form gewonnen, also in medizinischer Qualität", so Seidel. Das Verfahren heißt ROXY.

Zudem falle Metall in Pulverform an, das zum Beispiel mit 3D-Druck-Verfahren weiterverarbeitet werden könne, um Bauteile herzustellen. Mit solchen Bauteilen wäre es wiederum möglich, auf dem Mond beispielsweise Häuser zu bauen, so der Experte. In spätestens fünf Jahren könnte das ROXY-Verfahren mit einer kleinen Anlage auf dem Mond getestet werden, um zu prüfen, ob das Verfahren unter den Bedingungen auf dem Mond funktioniert.

"Bahnbrechend Entwicklung" für die bemannte Raumfahrt

Ulrich Köhler, Planetenforscher beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, erklärte gegenüber dem SWR, es sei für die Zukunft der Raumfahrt wichtig, sich die Ressourcen auf den Himmelskörpern zunutze zu machen. Daran arbeiteten unter anderem auch die USA. Die ROXY-Entwicklung vom Bodensee könnte ein entscheidender Schritt sein. Auch Airbus Mitarbeiter sprechen von einer "bahnbrechenden Entwicklung" für die bemannte Raumfahrt.

Auf dem Mond sollen Fabriken entstehen

Für langfristige Missionen auf einem Planeten müssten dort dann Fabriken gebaut werden, die den Sauerstoff in großen Mengen produzieren und lagern. Betreiben würde man sie mit Solarenergie, so Airbus-Projektleiter Achim Seidel. Dass auf dem Mond irgendwann der Staub für die Sauerstoffproduktion ausgehen könnte, dieses Problem gebe es nicht, versicherten er und Planetenforscher Ulrich Köhler. Auf dem Mond gebe es Sand und Staub in Unmengen, fast überall und meterdick, sagen sie.