Die Nonnen vom Kloster Kellenried bei Berg (Kreis Ravensburg) wurden von den Nazis vertrieben. Nur 13 blieben in der Nähe auf einem Bauernhof. Bauern und Nonnen hofften gleichermaßen auf das Kriegsende, doch man wusste auch nicht, wie sich die Besatzer verhalten würden. Deshalb gruben zwei junge Burschen einen Schutzbunker für die Bauern und die Nonnen.

Kurz vor Kriegsende schlugen die damals jugendlichen Bauernsöhne Anton Sorg und Rudolf Holzwarth zusammen mit einem Klosterhelfer den Schutzbunker in den Molassefelsen. Der lag gut versteckt im Aicher Tobel unterhalb des Klosters Kellenried.

Der 90-jährige Anton Sorg erzählt, wie er das Kriegsende erlebt hat und erinnert sich an den Bunkerbau. Mit ihm und anderen Zeitzeugen hat Reporterin Thea Thomiczek gesprochen.

Orden passten nicht in die Nazi-Ideologie. Allein in der Diözese Rottenburg waren 23 Klöster und andere katholische Einrichtungen als Umsiedlerlager beschlagnahmt worden. So auch das Kloster Kellenried in Berg bei Ravensburg, wo rund 70 Benediktinerinnen lebten.

Nazis übernehmen Kloster Kellenried

Im November 1940 wurde die Abtei beschlagnahmt, slowenische Familien dort untergebracht und die Schwestern vertrieben. Ihre Geschichte im Dritten Reich ist dank der Historikerin Dr. Inge Steinsträßer gut dokumentiert, Thea Thomiczek hat mit ihr über das Schicksal von Kloster Kellenried während der Nazi-Herrschaft gesprochen.