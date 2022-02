Die Polizei in Konstanz hat am "Schmotzigen Dunschtig" etliche Einsätze verzeichnet. Die Stimmung, vor allem bei Jugendgruppen, sei zum Teil aggressiv gewesen, so eine Sprecherin. Insgesamt habe man in Konstanz elf Körperverletzungen aufgenommen, es gab 15 Platzverweise und sechs Menschen kamen in Gewahrsam. Vor allem auf der Marktstätte und auf dem Münsterplatz in der Konstanzer Innenstadt sei viel los gewesen, so die Sprecherin weiter.