Nach einer Winterpause ist am Samstag wieder der Affenberg in Salem in die Saison gestartet. Das Gelände ist über den Winter instandgesetzt worden, auch Neuerungen erwarten die Gäste.

Der Affenberg in Salem (Bodenseekreis) ist wieder geöffnet. In der Zeit von November bis März hat das Affenberg-Team das weitläufige Areal für die Gäste vorbereitet und das Konzept überarbeitet. Es wurde gehämmert, repariert und optimiert. Die Winterpause wurde am Affenberg in Salem genutzt Unter anderem gibt es jetzt einen Spielpavillon mit neuen Spielen. Die Fütterungen der Berberaffen werden diese Saison interaktiver. Ein Kind darf beispielsweise mit auf die Futterwiese und bei der Fütterung mithelfen. Dazu stellen Mitarbeitende dem Publikum Fragen zu den Berberaffen. Im Frühling können Besucherinnen und Besucher die Affenbabys mit ihren Eltern beobachten. SWR Alfred Knödler Laut Roland Hilgartner, Leiter des Affenbergs, liegt dieses Jahr der Schwerpunkt der Fütterungen auf dem Sozialverhalten und der Rangordnung der Affen. Ein weiterer Höhepunkt seien die Affenbabys, die im Frühling zur Welt kommen. Die am Affenberg heimischen Storchenpaare kehren nach dem Winter aus wärmen Gefilden nach Salem zurück. SWR Rebecca Lüer Auch bei den Störchen beginnt die Paarungszeit. Sie sind aus dem Süden zurückgekommen und nisten auf den Dächern der Gebäude am Affenberg. Während der Brutsaison ziehen rund 50 Storchenpaare ihren Nachwuchs am Affenberg groß, wie es auf der Webseite des Affenberg Salem heißt.