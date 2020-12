Auf dem Affenberg in Salem (Bodenseekreis) gibt es den ersten Nachwuchs dieses Jahres. Bislang sei eine Handvoll Tierbabys geboren worden, es könnten aber bis zu 15 kleine Berberaffen werden, sagte Parkleiter Roland Hilgartner. Der Affenberg ist derzeit wegen der Corona-Krise geschlossen, die Eröffnung ist für den 25. Mai geplant. Für die Berberaffen sei es kaum relevant, ob Menschen durch den Park liefen oder nicht - da die Besucher ohnehin nur in einen kleinen Bereich des weitläufigen Geheges dürfen. "Das hat keinen Einfluss auf ihr Verhalten", so Hilgartner weiter. In dem rund 20 Hektar großen Waldgehege leben derzeit rund 200 Berberaffen.