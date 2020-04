per Mail teilen

Ein Ärzteteam an der Oberschwabenklinik in Ravensburg hat einem Patienten einen sechs Kilogramm schweren und fast 30 Zentimeter langen Tumor aus dem Bauchraum entfernt.

Wie Klinikverbund mitteilte, habe die Operation mehr als fünf Stunden gedauert. Der Patient überstand den Eingriff den Angaben zufolge sehr gut. Der 70-Jährige konnte die Intensivstation einen Tag nach der OP bereits wieder verlassen.

Mann bemerkte Tumor nicht

Laut der Klinik hatte der Mann von dem bösartigen Tumor, der vom Fettgewebe ausging, nichts bemerkt und auch keine Schmerzen gehabt. Allerdings habe der 70-Jährige in den vergangenen Monaten mehrere Kilo an Gewicht verloren, während der Tumor selbst in seinem Körper gewachsen war.

Hausarzt entdeckt Tumor

Auf die Spur kam dem Geschwür schließlich der Hausarzt des Mannes. Der Arzt lieferte den 70-Jährigen daraufhin in die Ravensburger Klinik ein. Sie weist darauf hin, dass der Fall ein Beispiel dafür sei, dass während der Corona-Pandemie in einem Krankenhaus auch andere Erkrankungen behandelt werden müssten.