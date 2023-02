per Mail teilen

Was nach Schwerelosigkeit aussieht, braucht dennoch viel Kraft, Flexibilität und Koordination. "Aerial Hoop" gilt als neue Trendsportart und kann in Langenargen (Bodenseekreis) erlernt werden.

"Aerial Hoop" oder zu Deutsch Luftring-Akrobatik war bisher eher bekannt aus dem Zirkus. Das Training an einem von der Decke hängenden Edelstahl-Reifen scheint derzeit immer beliebter zu werden. Wenn Heilpädagogin Patricia Heim in den Ring steigt, sieht es leicht und schwungvoll aus. Die "Aerial Hoop"-Trainerin vom TV Langenargen (Bodenseekreis) übt sich schon seit fünf Jahren in der Sportart.

Heilpädagogin Patricia Heim gibt in Langenargen Anfängerkurse für "Aerial Hoop". Der Einstieg in die Luftring-Akrobatik brauche viel Kraft, Balance und Beweglichkeit - vor allem aber Ausdauer und Geduld, so die Trainerin.

"Für 'Aerial Hoop' braucht es ganz viel Motivation. Es braucht einen gewissen Biss und Durchhaltevermögen, weil es am Anfang sehr weh tut."

Die Heilpädagogin aus Lindau empfiehlt die Luftakrobatik besonders für Frauen. Sie könnten sich dabei noch einmal ganz anders mit ihrem Körper auseinandersetzen. In der Sportart könnten sie Figuren erlernen, die sie sich zuvor nie zugetraut hätten.