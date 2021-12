Adventskranz löst Rauchmelder aus

per Mail teilen

In der Nacht des 2. Weihnachtsfeiertags wurden Bewohner eines Hauses in Biberach durch den Signalton eines Rauchmelders aus der Nachbarwohnung wach und verständigten die Feuerwehr. In der betroffenen, stark verrauchten Wohnung war niemand Zuhause. Im Wohnzimmer glimmte ein Adventskranz auf dem Holzfußboden. Der war laut Polizei wohl nicht gelöscht worden und abgebrannt. Durch die Hitze war die Glasplatte, auf der er stand, gebrochen. Verletzt wurde niemand. Vor Ort waren insgesamt 28 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Gegen die beiden Bewohner wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.