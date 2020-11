Mit Mitte 30 übernahm Johannes von Bodman die Geschäfte von seinem Vater Graf Wilderich von Bodman. Die Dokumantation zeigt, welche Visionen der Nachfolger des Familienguts am Bodensee hat, was er verändern möchte und welche Traditionen er beibehält.

Die adelige Familie Bodman erlaubt einen Blick in ihren Alltag - in Privates, in Geschäftliches und in ihr kulturelles Engagement. Die SWR Reihe "Adel im Südwesten – Die nächste Generation" zeigt die Herausforderungen eines Generationenwechsels.

Der "grüne Baron" vom Bodensee

Mit der Übernahme von Gut Bodman vor über zehn Jahren setzte Johannes von Bodman konsequent auf Nachhaltigkeit. Sein Ziel war es, Weinberge, Wälder und Obstwiesen ökologisch nachhaltig zu bewirtschaften. Auch die zum Gut gehörenden, langsam verfallenden, alten Häuser im Ortskern von Bodman sollten saniert werden. Diese Vorhaben sind ihm bisher alle gelungen.

"Nur ein generationenübergreifendes Denken und Handeln hat Sinn" Johannes von Bodman

Ideengeber und Motivator

Die Möglichkeiten, die Johannes von Bodman durch seinen Namen und Besitz hat, versucht er mit Weitsicht zu nutzen. Er sieht sich vor allem als Ideengeber, Verwalter auf Zeit, Investor und Motivator. Zur Umsetzung seiner Ideen arbeitet er seit vielen Jahren mit Experten zusammen, die inzwischen gewissermaßen zur Familie gehören.

Adel heute

Die Privilegien hat der Adel in Deutschland zwar im Jahr 1919 verloren, dennoch spielen viele der etwa 80.000 Adeligen in Deutschland eine wichtige Rolle in Politik, Kultur und Wirtschaft. Als erste von neun Familien zeigen in der SWR-Serie die von Bodmans, dass es in der Welt der Adeligen weniger glamourös zugeht, als man gemeinhin denkt.