Der Automobilclub ADAC erwartet am Pfingstwochenende die erste großen Reisewelle des Jahres. Betroffen sein könnten die Autobahnen 81 Stuttgart-Singen und A98 Stockach-Schaffhausen sowie die Zufahrtsstraßen zum Bodensee und ins Allgäu. Zu rechnen sei auch mit Urlaubsverkehr in Richtung Österreich und Schweiz, so der ADAC.