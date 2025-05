In Singen sind am Donnerstagabend bei Kellerbränden acht Menschen verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt.

Ist in Singen ein Brandstifter am Werk? Am Donnerstag gab es in der Stadt an zwei verschiedenen Orten kurz nacheinander Kellerbrände. Die Feuerwehr wurde zunächst wegen starker Rauchentwicklung in einem Keller in der Singener Innenstadt zu Hilfe gerufen. Noch während des Einsatzes brach ganz in der Nähe ein weiteres Feuer in einem Keller aus. Die Bewohnerinnen und Bewohner mehrerer Häuser mussten ihre Wohnungen verlassen.

Großaufgebot der Feuerwehr in Singen

Die Brände konnten schnell gelöscht werden - die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Insgesamt wurden drei Mehrfamilienhäuser geräumt, weil sich der Rauch über den gemeinsamen Keller ausbreitete.

Acht verletzte Menschen durch Rauch

Laut Polizei erlitten acht Menschen eine Rauchvergiftung. Eines der betroffenen Mehrfamilienhäuser ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Stadt Singen kümmerte sich noch in der Nacht um die Unterbringung der etwa 50 Bewohner. Der Schaden liegt laut Polizei insgesamt bei mehr als 50.000 Euro. Was die Brandursache war und ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt, ermittelt die Polizei.