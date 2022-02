Acht Jahre Haft für Mord in betreutem Wohnheim

Das Landgericht Ravensburg hat einen Mann wegen Mordes zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt. Er hatte im August vergangenen Jahres in einem betreuten Wohnheim in Bad Schussenried (Kreis Biberach) einen 70-jährigen Mitbewohner mit einem Messer getötet. Die Richter kamen zu dem Ergebnis, dass der 40-Jährige an Schizophrenie leidet. Seine Steuerungsfähigkeit während der Tat sei deshalb erheblich vermindert gewesen. Deswegen habe die Kammer von einer lebenslangen Freiheitsstrafe abgesehen, so ein Gerichtssprecher. Der Verurteilte werde stattdessen in einer Psychiatrie untergebracht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.